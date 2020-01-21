Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:28 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8-15 Ocak tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Yerleştirme sonuçları bugün saat 10.50 itibarıyla ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişebilecek.
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