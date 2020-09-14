Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandı

TOKAT'ta Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde hard diskleri çalmaya çalışırken yakalanan Özkan P. (37) tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki Tokat Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde meydana geldi. Binanın arka kapısını zorlayarak açan Özkan P., içeri girdi. Daha sonra binadaki odalarda bulunan bilgisayarların hard disklerini sökmeye başladı. İl müdürlüğünde çalışan görevliler Özkan P.'nin hırsızlık yaptığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden Özkan P. binanın arka kapısından kaçtı. İl müdürlüğüne yakın bir eve giren şüpheli Özkan P. polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özkan P., Tokat Devlet Hastanesinde 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra Çamlıbel Cezaevine gönderilecek.

Öte yandan Özkan P.'nin hırsızlık suçlarından 9 yıl cezaevinde yattıktan sonra infaz yasasından yararlanarak serbest denetimlik şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.