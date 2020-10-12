Tapu ve kadastrodan 25,7 milyon TL harç geliri

Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Samsun il ve ilçeleri tapu müdürlüklerinde 125 bin 930 işlemde devlete 25 milyon 744 bin 725 TL tapu harç geliri sağladı.

Samsun'da faaliyet gösteren Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü'nün 2020 faaliyet yılı içerisinde devam eden 2 adet projesi bulunuyor. Projelerin toplam tutarı 3 milyon 220 bin 820 TL. Projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 47 civarında olurken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 39 seviyesinde oldu.

Kadastro çalışmaları kapsamında Samsun il ve ilçelerinde toplam bin 248 birimin kadastrosu yapılarak, Samsun'daki kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Samsun ili genelinde 1 milyon 144 bin 527 adet parsel bulunuyor.

2020 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Samsun il ve ilçeleri tapu müdürlüklerinde 125 bin 930 işlem sayısı ile devlete 25 milyon 744 bin 725 TL tapu harç geliri sağlandı. - SAMSUN