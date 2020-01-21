Tapu ve Kadastrodan devlete 104 milyonluk harç geliri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tapu ve Kadastrodan devlete 104 milyonluk harç geliri - Son Dakika Ekonomi

Tapu ve Kadastrodan devlete 104 milyonluk harç geliri

6 saat önce

Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak ayına kadar Samsun il genelinde yapılan 177 bin 209 işlemden devlete 104 milyon 302 bin TL tapu harç geliri sağladı.

Tapu ve Kadastrodan devlete 104 milyonluk harç geliri, System.String[]

Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak ayına kadar Samsun il genelinde yapılan 177 bin 209 işlemden devlete 104 milyon 302 bin TL tapu harç geliri sağladı.


Samsun'da faaliyet gösteren Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Ocak ayına kadar yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Kadastro çalışmaları kapsamında Samsun il ve ilçelerinde toplam bin 248 birimin kadastrosu yapılarak, Samsun'daki kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Samsun il genelinde 1 milyon 138 bin 969 adet parselin bulunduğu ifade edildi.


2020 Ocak ayı itibariyle Samsun il ve ilçeleri tapu müdürlüklerinde işlem sayısı ile devlete sağlanan tapu harç gelirinde ise 177 bin 209 işlemden devlete 104 milyon 302 bin TL tapu harç geliri elde edildi. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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