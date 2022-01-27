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Tapuda elektronik kimlik doğrulama sistemiyle büyük vurgun önlendi - Son Dakika

Tapuda elektronik kimlik doğrulama sistemiyle büyük vurgun önlendi

27.01.2022 11:04
Tapuda elektronik kimlik doğrulama sistemiyle büyük vurgun önlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda sahteciliğin önüne daha hızlı geçebilmek için geçen yıl Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni (EKDS) başlattıklarını ve böylece 35 milyon liralık vurgunun önüne geçtiklerini bildirdi.

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda sahteciliğin önüne daha hızlı geçebilmek için geçen yıl Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni (EKDS) başlattıklarını ve böylece 35 milyon liralık vurgunun önüne geçtiklerini bildirdi.

Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce koordine edilen ve Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan bir sistem olduğunu belirtti.

Türkiye'de tapuda "sahte kimlik", "sahte vekalet" ve "sahte veraset intikal belgeleri" ile üç başlıkta sahtecilik yapıldığını belirten Adlı, teknolojiyi en iyi kullanan kurumlardan biri olarak, bu üç sahtecilik yöntemini yeni sistem üzerinden takip ettiklerini ve elden evrak almadıklarını vurguladı. Adlı, şu bilgileri verdi:

"Biz artık tapu müdürlüklerinde fotoğraf istemiyoruz. Kimlik numaralarını kişi sistemden giriyor o yeterli bizim için. Biz TC Kimlik Belgesi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün (MERNİS) sisteminden bilgileri teyit ediyoruz. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi de bunun bir parçası. Kişinin bilgilerini teyit ediyoruz ama getirdiği kimlikteki bilgilerin doğru olup olmadığını tespit etmek için Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni kullanıyoruz. Kimlik doğrulama sistemi ile parmak izi aldığınız an, nüfustaki parmak izi ile bizdeki karşılaştırılıyor, kimlikte oynama var mı, tespit edilmiş oluyor. Kimlikte oynama yapmak suretiyle sahteciliğin önüne geçmiş oluyoruz."

25-30 sahtecilik olayı yakalandı

Bu sistem için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirten Adlı, geçen sene Yenimahalle Tapu Müdürlüğü, Çankaya Tapu Müdürlüğü ve Keçiören Tapu Müdürlüğünde başlatılan pilot uygulamaların başarıyla devam ettiğini anlattı.

Genel Müdür Adlı, şunları kaydetti:

"Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya Tapu müdürlüklerinde başarılı sonuçlar elde ettiğimizi görünce devamı için çalışıyoruz. Bu sistemi Türkiye geneline tapu müdürlüklerinde yaygınlaştırmaya başlayacağız. İlk aşamada 2 bin civarında POS cihazı alacağız. Özellikle işlem yükü fazla olan müdürlüklerimize bunu kuracağız. Bu yöntemin uygulanmasıyla sahtekarlar da gelemiyor. Biliyor ki parmak izini bastığı zaman, o parmak izi ona ait değil mi teyit edilip ortaya çıkacak. Buna rağmen 25-30 sahtecilik olayı gerçekleşti ama biz bunların hepsini bu sistem ile yakaladık."

Adlı, yakın zamanda noterlerin de Elektronik Doğrulama Sistemi'ne geçeceğini belirterek, böylece noterdeki sahteciliğin de önüne geçileceğini ve vekalet üzerinden yapılan sahteciliklerin büyük ölçüde azalacağını söyledi.

Tapuda veraset intikal belgelerini de elden almayıp, mahkemeden ya da noterlerden çektiklerini, Elektronik Doğrulama Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla sahteciliğin alanını daraltacaklarını ifade eden Adlı, "Bu sistem ile 35 milyonluk vurgunun önüne geçtik. Tapu müdürlüklerinde manuel hiçbir işlem almıyoruz. Gerekli bilgileri ilgili kurumlarla teyit ediyoruz. Ticaret şirketleriyle ilgili imza sirküsünü bile istemiyoruz. Pek çok şeyi sistem üzerinden yürütüyoruz. Bir devletin görevi vatandaşının işini kolaylaştırmaktır. Bunu yerine getiriyoruz." diye konuştu.

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İçişleri Bakanlığı, Mehmet Zeki, Çankaya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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