Son Dakika Haberleri: Tapuda Rüşvet Operasyonu: 20 Gözaltı

Tapuda Rüşvet Operasyonu: 20 Gözaltı

31 dakika önce

İzmir'deki Menemen Tapu Müdürlüğünde, aralarında müdür, tapu çalışanları, takipçi ve emlakçının da bulunduğu rüşvet operasyonunda 20 şahıs gözaltına alındı.

Tapuda Rüşvet Operasyonu: 20 Gözaltı, System.String[]
İzmir'deki Menemen Tapu Müdürlüğünde, aralarında müdür, tapu çalışanları, takipçi ve emlakçının da bulunduğu rüşvet operasyonunda 20 şahıs gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son zamanlarda Menemen Tapu Müdürlüğünden gelen art arda gelen tapudaki rüşvet iddiaları sonrası çalışma başlattı. Yapılan planlı çalışma ve teknik takip sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan planlı çalışma sonrası, aralarında Menemen Tapu Müdürü A.D. ve tapu müdürlüğü personelinin de bulunduğu 5 şüpheliyle dışarıda tapu takip işleri yapan toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan tapu müdürü ve personeli ile toplamda 20 şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonlarına da el konuldu. Operasyona ilişkin 2 kişinin de arandığı belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:54 Kaynak: İHA

İzmir, Menemen, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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