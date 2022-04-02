Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar - Son Dakika
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Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar

02.04.2022 12:29

Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar Beylikdüzü'nde 11 yıl önce kaldırım olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öğrenen site sakinleri, belediyeye başvurduktan sonra alanı tel örgü ile kapattı.

Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 11 yıl önce kaldırım olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öğrenen site sakinleri, belediyeye başvurduktan sonra alanı tel örgü ile kapattı. Kaldırımın tel örgü ile kapatılması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Beylikdüzü'nde bir sitenin sakinleri, 11 yıldır yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu öğrenince kaldırım dahil yola tel örgü çekmeye başladı. Yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu belediyeye de doğrulatan site yönetimi bina inşa edilirken müteahhittin hatasından dolayı böyle bir durumun yaşandığını ifade ediyor. Kaldırımın tel örgüyle kapalı olması görenleri şaşkına çevirirken yaşanan olayı anlatan Gökhan Gültekin, "2011 yapımı bir bina burası. Buranın bizim hakkımız olduğunu müteahhittin yarım bıraktığını öğrendik. Burayı çevirdik bir kısmını burayı da devam ediyoruz. Sitemize ait olan yeri alacağız herhangi bir ekstra durum yok. Biraz garip oldu ama yapılırsa komple gitmiş olacak" dedi.

Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar
Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar
Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar

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Beylikdüzü, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar - Son Dakika


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