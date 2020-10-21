Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı - Son Dakika

Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı

21.10.2020 11:39
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı, System.String[]

İsim benzerliği yüzünden tapuda yapılan hatayı bir işlemi fırsata dönüştüren kişi, Tokat'ta kendisine ait olmayan bir araziyi katarak hem arazi sahibini hem de araziyi alanı dolandırdı.

Tokat'ta müteahhit yapan Abdullah Coşar (34) yaklaşık 2 yıl önce Topçam Mahallesinde bulunan 2 dönümlük arsayı emlakçı aracılığıyla H.G isimli şahıstan satın almak istedi. Tokat Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne giden Coşar, H.G isimli şahsa 555 bin lira ödeyerek arazinin tapusunu aldı. Coşar, satın aldığı arazinin yanında bulunan parselleri de almak istedi. Arazi sahipleri ile görüşen yılların müteahhidi hayatının şokunu yaşadı. Satın aldığı arsanın gerçek sahibinin bir başka kişi olduğunu öğrenince soluğu Tapu Müdürlüğünde aldı. Burada yapılan incelemede arsanın yanlışlıkla, Tokat'ta yaşayan arazinin gerçek sahibi H.G yerine, isim benzerliği bulunan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı başka bir H.G'ye tahsis edildiği tespit edildi. Konu mahkemeye taşındı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden mahkeme dava da söz konusu taşınmazın üçüncü kişilere devir ve satışının önlenmesi için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konuldu.

TAPUSUNU ALDIKTAN İKİ GÜN SONRA ŞOK OLDU

Yap-sat için arsayı satın aldıklarını ifade eden Coşar, "Tapumuzu aldıktan sonra arsamıza geldik. Buradaki niyetimizde inşaat yapmaktı. Çevredeki arsa komşularına satılık yerleri olup olmadığını sorduk. Komşu arsa sahibi 'Bu arsanın sahibi burayı satmaz' dedi. Bunun üzerine tapuya başvurdum. Onlarda yanlışlık olduğunu tespit ettiler. Arsayı satın aldığımız kişiye ulaştılar 'Paranızı alalım, arsayı iade edin' dediler. Biz de kabul ettik. Ama ortada ne para var ne de tapu var. Çok büyük bir mağduriyet var" dedi.

İSİM BENZERLİĞİ NEDENİ İLE ARSA BAŞKASINA TAHSİS EDİLMİŞ

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde isim benzerliği nedeni ile yapılan hatadan dolayı mağdur olduğunu belirten Coşar, yaşadığı çaresizliği dile getirdi. Coşar, "Tapudan edindiğimiz bilgiye göre bu arsa üzerinde yaklaşık 15 yıl önce kadastro düzenlemesi yapılmış. Kadastro sürecinde isim benzerliğinden başka bir kişiye burası onaylanmış. Tapu bu yanlışlığını kabul ediyor. Ama bize yanlışlık yaptık tapumuzu geri devredin diyorlar. 'Pardon tapumu devret' bizim paramız nerde?" diye konuştu.

"MAĞDUR İKEN SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM"

Tapusunun elinde olmasına rağmen hükümsüz olduğunu belirten Coşar, "Burada benim yapmış olduğum bir gerçek tapu dairesine güvenmek oldu. Devletin kurumuna güvenmeyip de biz kime güveneceğiz? Tapumuz olmasına rağmen burada bir işlem yaptıramıyorum. Araziyi bize satan kişi ile irtibat kuramadık, görüşmemiz olmadı. Ben mağdurken suçlu duruma düştüm. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum, ben yandım başkası yanmasın"

Öte yandan gerçek arsa sahibinin geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği, Ankara'da yaşayan mirasçılarının davaya müdahil olduğu öğrenildi. Samsun istinaf mahkemesine sürecinin devam ettiği kaydedildi. - TOKAT

Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı

Şanlıurfa, Emlakçı, Topçam, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı - Son Dakika

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