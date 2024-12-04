Tapuda mülkiyet devri işlemlerinde değişikliğe gidildi

Emlak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerle yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılacak tapu işlemleri, elektronik ortamda taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın gerçekleştirilebilecek.

TAPUDA YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Düzenleme ile tapu dairelerinde yapılan işlemlerde alıcı ve satıcılar farklı tapu müdürlüklerinde işlem yapabiliyorlar. Ancak yeni düzenlemeyle farklı şehirlerde bulunan alıcı ve satıcı, buluşma zorunluluğu olmadan, bulundukları ildeki tapu müdürlüklerine giderek alım ve satım işlemi gerçekleştirebilecek. Fiziki buluşma zorunluluğunu ortadan kaldıran yeni uygulamada tapu iş ve işlemlerinde uzun zamandır çipli kimlik doğrulamaları uygulandığı için güvenlik sorunu da ortadan kalkmış oluyor.

ESKİ KİMLİKLER TAPUDA KULLANILAMAYACAK

Hatta uygulamada yeni yıl itibarıyla eski nüfus cüzdanlarının kullanılması dahi mümkün olmayacak. Sadece yeni çipli kimlik kartları tapu iş ve işlemlerinde kullanılabiliyor olacak.

Düzenleme vekaletlerle ilgili yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. 21 Kasım 2023 tarihinden önce düzenlenmiş olan vekaletnamelerle yetki alan dışı işlemler yapılamayacak. Bu mevcut durumda yapılabiliyordu.

Aynı zamanda mülkiyeti devreden kişiler eğer birden fazlaysa onların da aynı tapu müdürlüğünde olmasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Mülkiyeti devreden tarafın birden fazla olması halinde taraflarca başvurunun aynı birime yapılması gerekir.

Mülkiyeti devralan tarafların tamamının aynı birimde bulunmaları gerekir. Ancak devralan taraflardan birinin veya birkaçının devreden ile aynı birimde bulunması mümkündür.



