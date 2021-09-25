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'Tapulu arazim' dedi, sokağı duvar örerek kapattı - Son Dakika

'Tapulu arazim' dedi, sokağı duvar örerek kapattı

25.09.2021 10:06

'Tapulu arazim' dedi, sokağı duvar örerek kapattı Kimse üstüten atlamasın diye sokağı kapatan duvarın üst kısmına da çivi ve cam parçaları yerleştirdi Sokakta oturan Recep Beyaz: "Berlin Duvarı gibi oldu" Adana'da bir kişi evinin önündeki yol için belediyeden hakkını alamadığını iddia...

'Tapulu arazim' dedi, sokağı duvar örerek kapattı

Kimse üstüten atlamasın diye sokağı kapatan duvarın üst kısmına da çivi ve cam parçaları yerleştirdi

Sokakta oturan Recep Beyaz:

"Berlin Duvarı gibi oldu"

ADANA - Adana'da bir kişi evinin önündeki yol için belediyeden hakkını alamadığını iddia ederek, sokağı bölerek duvar ördü. Sokak sakinleri olaya tepki gösterirken duvarın üst kısmına ise kimse atlayarak karşıya geçmesin diye çivi ve cam parçaları yerleştirilmesi dikkat çekti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sokakta oturan Murat K. (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını iddia etti. Bunun üzerine Murat K., tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu bölerek duvar örmeye başladı.

Sokakta oturanlar vatandaşlar ise durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleriyse olay yerine gelerek Murat K. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Murat K., sokağı ortadan duvarla ördü üst kısmına ise kimse atlayarak karşıya geçmesin diye çivi ve cam parçaları yerleştirdi.

Okula, pazara, muhtarlık binasına ve markete çıkan sokakta oturan vatandaşlar, şimdi hapis hayatı yaşadıklarını, bir yere gitmek için 2-3 sokak öteden dolandıklarını söyledi. Sokağı kullananlar ve sokak üzerinde evleri bulunan mahalle sakinlerinin mağduriyetiyle sonuçlanan olayda vatandaşlar, belediye ve valiliğin soruna çözüm bulması istedi.

Seyhan Belediyesi'ne bağlı ekiplerse Murat K.'nin tapusunda ki hak ettiği yer için inceleme başlattıklarını duyurdu.

"Çöp arabaları giremiyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan sokak sakinlerinden Songül Ertaş, "Bir anda örmeye başladılar, şaşırdık. Belediyeyi aradık, zabıtalarda geldiler. Duvarı ören kişi tapuda buranın çıkmaz sokak olduğunu iddia etti. Biz bu konuda çok şikayetçiyiz. Sokağın başında Pazartesi ve Salı günleri semt pazarı kuruluyor ve sokaktaki arabalar çıkamıyor. Çöp arabaları giremiyor. Buranın araştırılmasını istiyoruz. Burayı herkes kullanıyordu. Benim ailem de duvar örülen yerin arkasında oturuyor ve geçemiyorum. Burası her yere çıkıyordu ama şimdi çok dolanıyoruz" diye konuştu.

"Görünce şaşırdık"

Recep Beyaz isimli vatandaş ise 36 yıldır sokakta oturduğunu belirterek, "Belediyeden hakkını almak için burayı kapatmış. Geçen gün annem rahatsızlandı ve ambulans giremedi. Aracı olanların çoğu mağduriyet yaşıyor. 1985 yılından bu yana bu sokaktayız. Görünce şaşırdık, şok olduk. Berlin Duvarı gibi oldu" ifadelerini kullandı.

Olayların hedefindeki Murat K.'ye ise ulaşılamadı.

'Tapulu arazim' dedi, sokağı duvar örerek kapattı
'Tapulu arazim' dedi, sokağı duvar örerek kapattı
'Tapulu arazim' dedi, sokağı duvar örerek kapattı
'Tapulu arazim' dedi, sokağı duvar örerek kapattı

Seyhan Belediyesi, Berlin, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Tapulu arazim' dedi, sokağı duvar örerek kapattı - Son Dakika


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