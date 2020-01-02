"Tapulu arazim" deyip yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
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"Tapulu arazim" deyip yolu trafiğe kapattı

7 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı.

Kurugeçit Mahallesi 125'inci Sokak'taki yolun arazisinden geçtiğini iddia eden Abdullah Tatlı, ahşap çit çekip yolu kapatarak geçişi engelledi.

Yolun kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri ise durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 10 evin ulaşımı engellenirken, mahalleli ulaşımlarını tarladan sağlamak zorunda kaldı.

Yolu trafiğe kapatan Abdullah Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun 60 metrelik bölümünün tapu kaydı bulunduğunu, Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili daha önce takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Önceki yıllarda yola asfalt döküldüğünü aktaran Tatlı, "Sokağın resmi yolu yan taraftan geçmektedir. Resmi yol olsa burayı kapatamam ancak burası benim resmi tapulu arazim olduğu için kapatıyorum." iddiasını dile getirdi.

Tapulu arazim deyip yolu trafiğe kapattı

Adıyaman, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:53 Kaynak: AA
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