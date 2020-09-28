Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar - Son Dakika

Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar

Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar Torf madeni alınınca oluşan yapay gölette tekneyle balık avlanıyor Denizli'nin ürettiği cevizi, fasulyesi ve alabalığıyla ünlü Çameli ilçesinde, yıllardır tarlada balık keyfi yaşanıyor.

Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar

Torf madeni alınınca oluşan yapay gölette tekneyle balık avlanıyor

DENİZLİ - Denizli'nin ürettiği cevizi, fasulyesi ve alabalığıyla ünlü Çameli ilçesinde, yıllardır tarlada balık keyfi yaşanıyor. Torf madeni alınınca oluşan yapay gölette tekneyle balık avlanıyor.

Denizli'de, tapulu arazide balık keyfi yaklaşık 20 yıl önce Çameli ilçesi ile Kızılyaka Mahallesi arasındaki tapulu verimli tarım arazilerinde tespit edilen torf madeninin iş makinelerinin yardımıyla alınmasıyla başladı. İş makineleriyle tapulu tarlalar yaklaşık 1,5 metre kazıldı. Çıkan torf madeni Antalya bölgesinde bulunan seralara satıldı. Yüzey suyunun çok fazla olduğu ilçede verimli tarım arazilerine açılan çukurlar kısa zamanda suyla dolunca tarla sahipleri de tarlalarına yavru sazan ve yayın balığı bıraktı. Yıllarca tarlanın içinde doğal beslenen balıklar üreyip çoğaldı. Şimdi yaklaşık 500 dekarlık alanda tarlaların içinde oltalarla balık yakalanıyor. Bazı tarla sahipleri ise tel örgü ile çevirttikleri tarlalarının içinde amatör balıkçılara balık avlatıp kiloyla satıyor.

Tarlada balık hasadı

Şuan balık tutukları sahanın 20 yıl öncesine kadar verimli tarım arazisi olduğunu anımsatan emekli öğretmen Hüseyin Akkan, "Bu bölgeden çok kaliteli tarım ürünleri elde ediliyordu. Buradan torf madeni alınınca yerine su doldu. 15-20 yıl önce suya atılan yavrular büyüyüp çoğaldı. Burada yayın ve sazak balığı çok çıkıyor. Biz de tutup eşimizle dostumuzla yiyoruz. Buranın havası ve suyu çok güzel, herkesi bekleriz" dedi.

Tarlaların içinde göllerin oluşmasına yardımcı olan torf madeninin mantar, fidan ve çiçek üretiminde kullanıldığını anlatan balıkçı Hüseyin Akkan, "Çameli ilçemizden çıkartılan torf madeni kalite olarak Türkiye'de ön sıralardaymış. Bir zamanlar mısır, buğday, arpa, fasulye, biber domates üretimi yaptığımız tarım arazisinden torf madenini çıkarınca, yaklaşık 1 - 1.5 metre derinlik oluştu. Yağan kar ve yağmur sularıyla birlikte yüzey suyunun da etkisiyle tarlalar suyla doldu. Birçok tarla sahibi gibi bende tarlama yavru sazan ve yayın bıraktım. Geçen sürede balıklar büyüdü ve sayıları da arttı. 8 dönümlük tapulu tarlamın içinde doğal beslenen balıkları oltamla tutuyorum. Tanıdıklarıma balık avlatıyorum. Yiyeceğimiz balığı tarlamızdan yakalıyoruz. Çok soğuk günlerde tarlalarımızdaki göletler buz tutuyor. Balıkları aç kalmasın diye buzları kırıp, evde ayırdığımız, komşulardan topladığımız bayat ekmekleri balıklara veriyoruz. Balıklar doğal beslenip büyüdüğü için tadı da çok farklı oluyor. Özellikle hafta sonları tarlalarda balık avlamak için Denizli'den ve çevre ilçelerden amatör balıkçılar geliyor" şeklinde konuştu.

Torf madeni (toprağı) nedir?

Torf; nemli ve çok yağış alan, yazın da sıcaklığın düşük olduğu yörelerde, göl ve benzeri su yatakları altındaki arazilerde yetişen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşuyor. Bir maden olan torf, zzot bakımından oldukça zengin. Hafif geçirgen ve gevşek yapıda olup su tutma kapasitesi ve hava iletkenliği çok yüksek. Nispeten steril olan torf, hacim ağırlığı düşük, su tutma kapasitesi yüksek olmasıyla tercih ediliyor. Hastalık ve haşere taşımıyor. Her türlü bitki yetiştirmeye uygun olan torf, daha çok mantarcılık, fidan ve çiçek üretiminde kullanılıyor.

Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar
Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar
Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar
Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar
Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar
Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar
Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar
Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar
Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar
Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar
Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar

Denizli, Çameli, Tarım, Balık, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü
Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
18:46
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir         
17:15
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi         
16:07
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak         
10:35
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 18:57:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei