Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar - Son Dakika

Tapulu tarım arazilerinde tekneyle balık tutuyorlar

Torf madeni alınınca oluşan yapay gölette tekneyle balık avlanıyor

DENİZLİ - Denizli'nin ürettiği cevizi, fasulyesi ve alabalığıyla ünlü Çameli ilçesinde, yıllardır tarlada balık keyfi yaşanıyor. Torf madeni alınınca oluşan yapay gölette tekneyle balık avlanıyor.

Denizli'de, tapulu arazide balık keyfi yaklaşık 20 yıl önce Çameli ilçesi ile Kızılyaka Mahallesi arasındaki tapulu verimli tarım arazilerinde tespit edilen torf madeninin iş makinelerinin yardımıyla alınmasıyla başladı. İş makineleriyle tapulu tarlalar yaklaşık 1,5 metre kazıldı. Çıkan torf madeni Antalya bölgesinde bulunan seralara satıldı. Yüzey suyunun çok fazla olduğu ilçede verimli tarım arazilerine açılan çukurlar kısa zamanda suyla dolunca tarla sahipleri de tarlalarına yavru sazan ve yayın balığı bıraktı. Yıllarca tarlanın içinde doğal beslenen balıklar üreyip çoğaldı. Şimdi yaklaşık 500 dekarlık alanda tarlaların içinde oltalarla balık yakalanıyor. Bazı tarla sahipleri ise tel örgü ile çevirttikleri tarlalarının içinde amatör balıkçılara balık avlatıp kiloyla satıyor.

Tarlada balık hasadı

Şuan balık tutukları sahanın 20 yıl öncesine kadar verimli tarım arazisi olduğunu anımsatan emekli öğretmen Hüseyin Akkan, "Bu bölgeden çok kaliteli tarım ürünleri elde ediliyordu. Buradan torf madeni alınınca yerine su doldu. 15-20 yıl önce suya atılan yavrular büyüyüp çoğaldı. Burada yayın ve sazak balığı çok çıkıyor. Biz de tutup eşimizle dostumuzla yiyoruz. Buranın havası ve suyu çok güzel, herkesi bekleriz" dedi.

Tarlaların içinde göllerin oluşmasına yardımcı olan torf madeninin mantar, fidan ve çiçek üretiminde kullanıldığını anlatan balıkçı Hüseyin Akkan, "Çameli ilçemizden çıkartılan torf madeni kalite olarak Türkiye'de ön sıralardaymış. Bir zamanlar mısır, buğday, arpa, fasulye, biber domates üretimi yaptığımız tarım arazisinden torf madenini çıkarınca, yaklaşık 1 - 1.5 metre derinlik oluştu. Yağan kar ve yağmur sularıyla birlikte yüzey suyunun da etkisiyle tarlalar suyla doldu. Birçok tarla sahibi gibi bende tarlama yavru sazan ve yayın bıraktım. Geçen sürede balıklar büyüdü ve sayıları da arttı. 8 dönümlük tapulu tarlamın içinde doğal beslenen balıkları oltamla tutuyorum. Tanıdıklarıma balık avlatıyorum. Yiyeceğimiz balığı tarlamızdan yakalıyoruz. Çok soğuk günlerde tarlalarımızdaki göletler buz tutuyor. Balıkları aç kalmasın diye buzları kırıp, evde ayırdığımız, komşulardan topladığımız bayat ekmekleri balıklara veriyoruz. Balıklar doğal beslenip büyüdüğü için tadı da çok farklı oluyor. Özellikle hafta sonları tarlalarda balık avlamak için Denizli'den ve çevre ilçelerden amatör balıkçılar geliyor" şeklinde konuştu.

Torf madeni (toprağı) nedir?

Torf; nemli ve çok yağış alan, yazın da sıcaklığın düşük olduğu yörelerde, göl ve benzeri su yatakları altındaki arazilerde yetişen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşuyor. Bir maden olan torf, zzot bakımından oldukça zengin. Hafif geçirgen ve gevşek yapıda olup su tutma kapasitesi ve hava iletkenliği çok yüksek. Nispeten steril olan torf, hacim ağırlığı düşük, su tutma kapasitesi yüksek olmasıyla tercih ediliyor. Hastalık ve haşere taşımıyor. Her türlü bitki yetiştirmeye uygun olan torf, daha çok mantarcılık, fidan ve çiçek üretiminde kullanılıyor.