Son Dakika Haberleri: Tara kitap'tan yeni bir kitap
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Tara kitap'tan yeni bir kitap

1 saat önce

Zeynep Albaraz Gençer'in kaleme aldığı İçimdeki Kaktüs ile kendinize yeniden hoşgeldiniz diyeceksiniz.

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Tara Kitap etiketiyle yayımlanan "İçimdeki Kaktüs" raflardaki yerini aldı.

Edebiyat dergilerinde ve internet sitelerinde yazdığı denemeleriyle ün kazanan başarılı yazar Zeynep Albaraz Gençer'in ilk kitabı Tara Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitabın bir iç dökme, sessiz bir ortaklık ve farkındalık serüveni olduğunu söyleyen yazar, aynı zamanda kendinize giden yolda bir yol arkadaşı olacağını belirtiyor.

120 sayfalık kesintisiz bir yolculuğa sürükleyen 'İçimdeki Kaktüs', alışılagelmiş motivasyon klişeleri vaad etmiyor; aksine size bazen keskin taşlı yollardan geçmenin ve belirsizlik fobisinin bile birer şükür kapısı olacağını söylüyor.

Okurken omzunuzda bir el hissi duyacağınız bu kitap 'hepimiz insanız' diyor; korkularımızın, gülüşlerimizin, hüzünlerimizin var olduğunun altını çiziyor. Bize dayatılan - her koşulda doğruyu yapan- her ortamda kabul gören "harikulade insan" olmak zorunda olmadığımızı söylüyor.

Zeynep Albaraz Gençer'in kaleme aldığı kelimelerin uçuş uçuş dans ettiği satırları okurken bazen kendinize dalıp gidebilirsiniz. Özgürleşmenin sadeliğini ve kendinize seslenmenin dinginliğini bu kitapla yaşayacaksınız.

Edebiyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:56 Kaynak: Bültenler
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