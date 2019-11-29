Tara'nın ikinci Bangkok macerası
6 saat önce
Tayland Kraliçesi Sirikit onuruna bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Celebration of Silk, Thai Silk Road to the World 2019" etkinliği kapsamında gerçekleşen defilede Miss Turkey 2018 ikincisi Tara de Vries da podyuma çıktı.
Tayland Kraliçesi Sirikit onuruna bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Celebration of Silk, Thai Silk Road to the World 2019" etkinliği kapsamında gerçekleşen defilede Miss Turkey 2018 ikincisi Tara de Vries da podyuma çıktı. Genç modelin geçen yıl Türkiye'yi temsil ettiği Miss Universe yarışması da Bangkok'ta yapılmıştı. Tara de Vries, defilenin ardından Miss Universe'te tanıştığı arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:21
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