Tarabya'da feci ölüm: Villanın çatısından düşüp demire böyle saplandı - Son Dakika
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Tarabya'da feci ölüm: Villanın çatısından düşüp demire böyle saplandı

03.08.2022 10:54

Tarabya'da feci ölüm: Villanın çatısından düşüp demire böyle saplandı Tarabya'da bir villanın çatısında çalışan genç işçi dengesini kaybedip aşağıya düştü Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz işçi demire saplanması sonucu öldü Tarabya'da lüks bir villanın çatısında kiremit nakliyesi yapan...

Tarabya'da feci ölüm: Villanın çatısından düşüp demire böyle saplandı

Tarabya'da bir villanın çatısında çalışan genç işçi dengesini kaybedip aşağıya düştü

Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz işçi demire saplanması sonucu öldü

İSTANBUL - Tarabya'da lüks bir villanın çatısında kiremit nakliyesi yapan 29 yaşındaki işçi, dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz işçi, demir korkuluğa saplanması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 10.00 sıralarında Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sokak üzerindeki lüks bir villanın çatısına çıkan 29 yaşındaki Tahir Seven, burada çalışmaya başladı. Çatıda kiremit nakliyesi yapan Seven, bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen talihsiz işçi, vücudunun zemindeki demire saplanması sonucu ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan görevli Hasan Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Demire saplanıp hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçi Tahir Seven'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, işçi çatıdan düşerek demir korkuluklara saplanıyor. Ağır yaralanan genç kendini saplandığı demirden kurtarıp yere atıyor. Sesleri duyan çevredekiler ise koşarak yanına geliyor.

Saplanan demir hayati organlarını parçalamış

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise villanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda talihsiz işçinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve vücuduna saplanan demirle hayati organlarının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de villada bir süre çalışma yaptı. Tahir Seven'in cenazesi incelenmek üzere Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Lüks villada dehşet anları kamerada: Çatıdan düşüp demire saplandı Lüks villada dehşet anları kamerada: Çatıdan düşüp demire saplandı
Kaynak: İHA

Tarabya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarabya'da feci ölüm: Villanın çatısından düşüp demire böyle saplandı - Son Dakika

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