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Son Dakika 3. Sayfa Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi - Son Dakika

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi

6 saat önce

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi Hırsızların evden bir şey alamadan ayrıldığı öğrenildiİSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Tarabya'daki evine maskeli 3 hırsız girdi.

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi

Hırsızların evden bir şey alamadan ayrıldığı öğrenildi

İSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Tarabya'daki evine maskeli 3 hırsız girdi. Hırsızların evinden hiçbir şey alamadan kaçtıkları öğrenildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişi girdi. Hırsızlık için eve girdikleri tespit edilen şahıslar, evden hiçbir şey alamadan kaçtı. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi

Bartholomeos, Sarıyer, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:28 Kaynak: İHA
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