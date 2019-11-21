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Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi
6 saat önce
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi Hırsızların evden bir şey alamadan ayrıldığı öğrenildiİSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Tarabya'daki evine maskeli 3 hırsız girdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:28 Kaynak: İHA
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi
Hırsızların evden bir şey alamadan ayrıldığı öğrenildi
İSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Tarabya'daki evine maskeli 3 hırsız girdi. Hırsızların evinden hiçbir şey alamadan kaçtıkları öğrenildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişi girdi. Hırsızlık için eve girdikleri tespit edilen şahıslar, evden hiçbir şey alamadan kaçtı. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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