İstanbul'da korkunç iş kazası! Lüks villa inşaatında çatıdan düşen işçi, demir bariyere saplandı - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç iş kazası! Lüks villa inşaatında çatıdan düşen işçi, demir bariyere saplandı

03.08.2022 10:16

Sarıyer'in Tarabya mahallesinde lüks bir villanın çatısında kiremit nakliyesi yapan 29 yaşındaki Tahir Seven isimli işçi, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Zeminde bulunan demir bariyerlere saplanan talihsiz işçi ağır yaralandı. Seven'in organlarının parçalanması sonucu hayatını belirlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarabya'da dün sabah saatlerinde sokak üzerindeki lüks bir villanın çatısına çıkan 29 yaşındaki Tahir Seven, burada çalışmaya başladı. Çatıda kiremit nakliyesi yapan Seven, bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen talihsiz işçi, vücudunun zemindeki demire saplanması sonucu ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan görevli Hasan Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Villa inşaatından düşen işçi, demirlere ok gibi saplandı! O anlar kamerada

OK GİBİ SAPLANDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçi Tahir Seven'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, işçi çatıdan düşerek demir korkuluklara saplanıyor. Ağır yaralanan genç kendini saplandığı demirden kurtarıp yere atıyor. Sesleri duyan çevredekiler ise koşarak yanına geliyor.

Villa inşaatından düşen işçi, demirlere ok gibi saplandı! O anlar kamerada

ORGANLARI PARÇALANMIŞ

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise villanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda talihsiz işçinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve vücuduna saplanan demirle hayati organlarının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de villada bir süre çalışma yaptı. Tahir Seven'in cenazesi incelenmek üzere Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Villa inşaatından düşen işçi, demirlere ok gibi saplandı! O anlar kamerada
Villa inşaatından düşen işçi, demirlere ok gibi saplandı! O anlar kamerada
Villa inşaatından düşen işçi, demirlere ok gibi saplandı! O anlar kamerada
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sarıyer, Tarabya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç iş kazası! Lüks villa inşaatında çatıdan düşen işçi, demir bariyere saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç iş kazası! Lüks villa inşaatında çatıdan düşen işçi, demir bariyere saplandı - Son Dakika
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