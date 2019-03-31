Tarabya Köşkü Önünde Hazırlıklar
1 saat önce
Haber: Güven USTA / İSTANBUL DHATarabya köşkü önünde hazırlıklar yapılıyor.
Haber: Güven USTA/ İSTANBUL DHA
Tarabya köşkü önünde hazırlıklar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, oy kullandıktan sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde seçime ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Köşkün önünde de açıklama için hazırlıklara başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:45 Kaynak: DHA
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