Son Dakika Haberleri: Tarabya Köşkü Önünde Hazırlıklar

Tarabya Köşkü Önünde Hazırlıklar

1 saat önce

Haber: Güven USTA / İSTANBUL DHATarabya köşkü önünde hazırlıklar yapılıyor.

Tarabya Köşkü Önünde Hazırlıklar, System.String[]
Haber: Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Tarabya köşkü önünde hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandıktan sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde seçime ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Köşkün önünde de açıklama için hazırlıklara başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:45 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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