TARABYA SAHİLİ BUGÜN DE BOŞ KALDI - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' uyarılarını dikkate alan vatandaşlar nedeniyle Tarabya Sahili bugün de boş kaldı.

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Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır