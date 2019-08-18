Tarabya Sahili'nde denize uçan minibüs vinç yardımıyla çıkarıldı

Tarabya Sahili'nde denize uçan minibüs vinç yardımıyla çıkarıldı İSTANBUL - Tarabya Sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balık tutan iki kişiye çarparak denize uçan minibüs uzun uğraşlar sonu denizden çıkarıldı.

Tarabya Sahili'nde denize uçan minibüs vinç yardımıyla çıkarıldı İSTANBUL - Tarabya Sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balık tutan iki kişiye çarparak denize uçan minibüs uzun uğraşlar sonu denizden çıkarıldı.

Tarabya Sahilinde gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs sahilde balık tutan iki kişiye çarparak denize uçmuştu. Kazada 4 kişinin içinde olduğu minibüs ve 2 balıkçı marina görevlileri tarafından denizden çıkarılmıştı. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken denizde kalan minibüs bu sabah uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı.

Deniz polisi dalgıçlar tarafından halat bağlanan minibüs vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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