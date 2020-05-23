Tarabya Sahili'nde yüzen yunuslar kamerada - Son Dakika

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Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu