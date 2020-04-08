Tarabya ve Bebek sahili boş kaldı - Son Dakika

Tarabya ve Bebek sahili boş kaldı
6 saat önce
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapılması yasaklanmıştı.
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil şeritlerinde spor
ve yürüyüş yapılması yasaklanmıştı. Bugün de Tarabya ve Bebek
sahili boş kaldı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular, sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanması üzerine bu noktalara gelmeyerek kurallara uyuyorlar. Bu kapsamda normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Bebek, Emirgan ve Tarabya sahilleri boş kaldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:24 Kaynak: DHA
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