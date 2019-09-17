Son Dakika Haberleri: Taraf gazetesi muhabirine FETÖ'den mahkumiyet
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Taraf gazetesi muhabirine FETÖ'den mahkumiyet

51 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan Taraf gazetesinin muhabiri Hüseyin Özkaya'ya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Taraf gazetesi muhabirine FETÖ'den mahkumiyet, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan Taraf gazetesinin muhabiri Hüseyin Özkaya'ya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Özkaya hakkında FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla açılan dava, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandı. Mahkeme heyeti Özkaya'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

İddianamede bir süre Taraf gazetesinin Ankara bürosunda muhabirlik yapan Özkaya'nın, ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ'nün çağrısının ardından Bank Asya'daki bakiyesini artırdığı ve örgüt bünyesinde yer aldığı kaydedilerek, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Hüseyin Özkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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