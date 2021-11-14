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TARAFLAR, KIZ ÖĞRENCİLERE 10 BİN LİRA BURS VERMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI - Son Dakika

TARAFLAR, KIZ ÖĞRENCİLERE 10 BİN LİRA BURS VERMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI

14.11.2021 10:51

'HAKARET' ve 'Tehdit' suçlarından yürütülen soruşturmada şüpheli Muhammet Başal'la uzlaştırma masasına oturan müşteki Erkan Güneş, şüphelinin 5 kız öğrenciye 2 biner lira olmak üzere toplam 10 bin lira burs vermesi şartıyla uzlaşacağını söyledi.

'HAKARET' ve 'Tehdit' suçlarından yürütülen soruşturmada şüpheli Muhammet Başal'la uzlaştırma masasına oturan müşteki Erkan Güneş, şüphelinin 5 kız öğrenciye 2 biner lira olmak üzere toplam 10 bin lira burs vermesi şartıyla uzlaşacağını söyledi. Şüpheli Başal, uzlaştırmanın sonucunda hayırlı bir iş gerçekleşeceğine kanaat getirerek 5 kız öğrenciye burs ödemeyi kabul etti ve dosyada uzlaşma sağlandı. Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, 2016 yılında 15 bin dosyanın uzlaştırmayla sonuçlandığını, 2020'de bu sayının 222 bine kadar çıktığını belirterek 'Uzlaştırmayı topluma daha fazla yaymamız gerekiyor dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nca onarıcı adalet sistemi kapsamında ceza hukuku anlaşmazlıklarında uygulanan uzlaştırma, toplumsal uzlaşı kültürünün güçlenmesine de katkı sağlıyor. Yargı reformuyla daha etkin hale getirilen uzlaştırma ile taraflar mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşıyor.Toplumsal uzlaşıya örnek bir uzlaştırma İstanbul'da yaşandı.

MÜŞTEKİ 5 ÖĞRENCİYE 2 BİN LİRA ÖDENMESİNİ ŞARTIYLA UZLAŞACAĞINI SÖYLEDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheli Muhammet Başal'ın, müşteki Erkan Güneş'e hakaret ve basit tehditte bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Başsavcılık tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Özge Fidan'ın görüştüğü müşteki Güneş ve şüpheli Başal, uzlaştırma teklifini kabul edince müzakereler yapıldı. Yapılan görüşmelerde müşteki Erkan Güneş, şüpheli Muhammet Başal'ın üniversite okuyan 5 kız öğrencinin her birine 2 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira burs verilmesi şartıyla uzlaşacağını söyledi. Şüpheli Başal da uzlaşma teklifini kabul ederek taraflar arasında kız öğrencilere 10 bin lira burs şartıyla uzlaşma sağlandı.

UZLAŞTIRMAYLA SONUÇLANAN DOSYALAR 5 YILDA YAKLAŞIK 15 KAT ARTTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, 'Bugün çok güzel bir edimle uzlaştırma yaptık. Uzlaştırmacımız Özge Fidan müşteki ve şüpheliyi çok güzel bir edimle uzlaştırdı. Bu edim 5 üniversite öğrencisine 2 bin liralık bir burs verilmesi yönünde bir edimdi. Suçla bozulan toplumsal barış, uzlaşmayla tekrar gerçekleşmiş oldu dedi. Uzlaşma kavramının Türkiye'deki adalet sistemine 2005 yılında girdiğini belirten Savcı Apaydın, uzlaşmanın esas ivmeyi 2016-17 yıllarındaki yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle kazandığını söyledi. 2016 yılında 15 bin dosyanın uzlaştırmayla sonuçlandığını belirten Apaydın, bu rakamın 2020'de 222 bine kadar çıktığını belirterek, 'Uzlaştırmayı topluma daha fazla yaymamız gerekiyor. Müştekiye ve şüpheliye teşekkür etmek istiyorum, her ikisi de hassasiyet gösterdi. Müşteki kendisi için de talep edebileceği parayı istemedi. Şüpheli de çok ciddi bir edim sağladı. Çok güzel bir edim oldu. Umarım adalet sistemine ve toplumsal barışa böyle daha güzel örneklerle katkılar sunarız diye konuştu.

BAŞARI ORANI YÜZDE 83

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor. Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibariyle 1 milyon 80 bin 442'ye ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu. Hem mağdur ve müşteki, hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı bir şekilde telafi ediyor.

TARAFLAR, KIZ ÖĞRENCİLERE 10 BİN LİRA BURS VERMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI
TARAFLAR, KIZ ÖĞRENCİLERE 10 BİN LİRA BURS VERMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI
TARAFLAR, KIZ ÖĞRENCİLERE 10 BİN LİRA BURS VERMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI
TARAFLAR, KIZ ÖĞRENCİLERE 10 BİN LİRA BURS VERMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI
TARAFLAR, KIZ ÖĞRENCİLERE 10 BİN LİRA BURS VERMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI

Erkan Güneş, Cumhuriyet, Hakaret, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARAFLAR, KIZ ÖĞRENCİLERE 10 BİN LİRA BURS VERMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARAFLAR, KIZ ÖĞRENCİLERE 10 BİN LİRA BURS VERMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI - Son Dakika
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