Tarafları ayırmak isteyen deniz'in öldüğü kavga kamerada (2)
6 dakika önce
SOPALARLA BÖYLE DÖVMÜŞLERBatman'da, dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak, yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:21 Kaynak: DHA
SOPALARLA BÖYLE DÖVMÜŞLER
Batman'da, dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak, yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Deniz Özbek'in yerde atarken üstüne yürüyen kişilerin sopalarla vurması yer alıyor.
Görüntü Dökümü
-------------
-Kavgadan görüntü
-Deniz'in sopalarla dövülmesi
-Çevredekilerin müdahalesi
-Deniz'in yerde yatarken görüntü
-Genel ve detaylar
BATMAN,
=================
Taksici, aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı Telefonla konuşmak için yüksek tepelere çıkıyorlar Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı Karısını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kendini polise ihbar etti