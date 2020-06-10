Tarafsız saha tartışması vardı... Liverpool'un maçları için karar verildi! - Son Dakika

Tarafsız saha tartışması vardı... Liverpool'un maçları için karar verildi!

17 Haziran'da başlayacak olan İngiltere Premier Lig'de 25 puanla şampiyonluğa çok yakın olan Liverpool'un kupayı garantileme ihtimali olan maçların oynanacağı stadyum konusunda karar verildi.

Tarafsız saha tartışması vardı... Liverpool'un maçları için karar verildi!, System.String[]

17 Haziran'da başlayacak olan İngiltere Premier Lig'de 25 puanla şampiyonluğa çok yakın olan Liverpool'un kupayı garantileme ihtimali olan maçların oynanacağı stadyum konusunda karar verildi.

21 Haziran'da Merseyside derbisinde deplasmanda Everton ile karşılaşacak olan Liverpool'un şampiyonluğunu ilan etme ihtimali sebebiyle Liverpool şehrinde oluşabilecek kalabalık sebebiyle maçın tarafsız bir şehirde ve stadyumda oynanması konuşuluyordu. Liverpool şehri güvenlik konseyi, gereken tedbirlerin alınabileceğine ve Everton - Liverpool maçının Goodison Park'ta oynanabileceğine karar verdi.

Konsey, ligin kalan bölümünde Liverpool'un ise iç saha maçlarını evi Anfield Road'da oynayabileceğini açıkladı.

Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:30 

Son Dakika Spor Tarafsız saha tartışması vardı... Liverpool'un maçları için karar verildi! - Son Dakika Spor
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