Taraftar bekledi, takım gelmedi
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribüne sarı-lacivertli futbolcuları çağırmasına rağmen futbolcular sahaya gelmedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribüne sarı-lacivertli futbolcuları çağırmasına rağmen futbolcular sahaya gelmedi.
Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de futbolcular tribünlere gelmedi. Maç sonunda taraftarlar futbolcuları tribünlere davet ederken sarı-lacivertli ekipte sadece Ozan, Zanka ve Kruse tribünlerin çağrısına cevap verdi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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