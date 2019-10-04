Son Dakika Haberleri: Taraftar bekledi, takım gelmedi
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Taraftar bekledi, takım gelmedi

59 dakika önce

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribüne sarı-lacivertli futbolcuları çağırmasına rağmen futbolcular sahaya gelmedi.

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Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribüne sarı-lacivertli futbolcuları çağırmasına rağmen futbolcular sahaya gelmedi.

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de futbolcular tribünlere gelmedi. Maç sonunda taraftarlar futbolcuları tribünlere davet ederken sarı-lacivertli ekipte sadece Ozan, Zanka ve Kruse tribünlerin çağrısına cevap verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Antalyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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Taraftar bekledi, maç sonunda oyuncular tribünlere gitmedi!
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