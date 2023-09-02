Ryan Kent, Ankaragücü kadrosuna alınmadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna taraftarın yıldız futbolcusu Ryan Kent alınmadı. Taraftarlar, bu karara sert tepki gösterdi.

RYAN KENT KADROYA ALINMADI

Konferans Ligi'nde gruplara kalan sarı-lacivertlilerde Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankaragücü maçının kamp kadrosu açıklandı. Dominik Livakovic kadroya alınırken, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent ve Emre Mor kadroya dahil edilmedi.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Ryan Kent'in kadroya alınmadığını gören sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla bu karara sert tepki gösterdiler.

İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü kamp kadrosu;