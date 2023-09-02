Ryan Kent, Ankaragücü kadrosuna alınmadı - Son Dakika

Ryan Kent, Ankaragücü kadrosuna alınmadı

Son Güncelleme: 02.09.2023 21:09

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer kaleci Dominik Livakovic kadroda yer alırken, taraftarın sevgilisi Ryan Kent kadroya alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna taraftarın yıldız futbolcusu Ryan Kent alınmadı. Taraftarlar, bu karara sert tepki gösterdi.

RYAN KENT KADROYA ALINMADI

Konferans Ligi'nde gruplara kalan sarı-lacivertlilerde Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankaragücü maçının kamp kadrosu açıklandı. Dominik Livakovic kadroya alınırken, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent ve Emre Mor kadroya dahil edilmedi.

Taraftar çıldırdı! Ryan Kent, Ankaragücü kadrosuna alınmadı

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Ryan Kent'in kadroya alınmadığını gören sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla bu karara sert tepki gösterdiler.

İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü kamp kadrosu;

Taraftar çıldırdı! Ryan Kent, Ankaragücü kadrosuna alınmadı

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Ryan Kent, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Ryan Kent, Ankaragücü kadrosuna alınmadı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Gece adeta gündüze döndü! Düşen göktaşı, Türkiye'nin birçok noktasından görüntülendi
21:07 Ryan Kent, Ankaragücü kadrosuna alınmadı
20:43 Son Dakika: Gaziantep FK-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
20:23 Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı
19:49 Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a imzayı atıyor
19:38 İstanbul'da AVM'de bir kişi, masaj koltuğundaki kadının fotoğrafları çekerken görüntülendi
19:16 Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kerkük'te güvenlik güçlerine olay çıkaranlara karşı operasyon başlatma talimatı verildi
19:15 Leicester City, ilk mağlubiyetini Yunus Akgün'ün oynadığı maçta aldı
18:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da konuştu: Bedava ev sözü verenler, hem sözlerini hem de şehirlerimizin yolunu unuttu
18:14 Acun Ilıcalı'dan bomba Mesut Özil yorumu: Mesut Özil olayı bir infazdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 21:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ryan Kent, Ankaragücü kadrosuna alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement