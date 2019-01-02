Taraftar Cinayetinde Yeni Gelişme

Bayrampaşa'da amatör futbol karşılaşması öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'da amatör futbol karşılaşması öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.



Bayrampaşa'da Küçükköyspor ile Yıldırım Bosna Spor Kulüpleri arasında oynanacak olan maç öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine ekiplerin yürüttüğü soruşturmada 3'ü 18 yaşından küçük toplam 12 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Emniyetteki sorgusunda Muhammed Yücel'i bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen C.Z. isimli şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi. C.Z. ile gözaltına alınan diğer 8 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 18 yaşından küçük 3 şüphelinin Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildiği belirtildi. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü

Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu

Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı

Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi