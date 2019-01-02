Son Dakika Haberleri: Taraftar Cinayetinde Yeni Gelişme: 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Taraftar Cinayetinde Yeni Gelişme: 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

57 dakika önce

Taraftar cinayetinde yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Bayrampaşa'da amatör futbol karşılaşması öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Taraftar cinayetinde yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da amatör futbol karşılaşması öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Bayrampaşa'da Küçükköyspor ile Yıldırım Bosna Spor Kulüpleri arasında oynanacak olan maç öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine ekiplerin yürüttüğü soruşturmada 3'ü 18 yaşından küçük toplam 12 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Emniyetteki sorgusunda Muhammed Yücel'i bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Can Z. isimli şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi. Can Z. ile gözaltına alınan diğer 8 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 18 yaşından küçük 3 şüphelinin Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Futbol, Bayrampaşa, 3. Sayfa
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