Taraftar Derneklerinden Başkan Sekmen'e Tam Destek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftar dernekleri ve tribün liderleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Dadaşlar, Erzurumsporlular ve Mavikapı Taraftarlar Derneği Üyeleri, Başkan Sekmen ile görüştü. Ziyarette değerlendirmede bulunan Başkan Sekmen, "Erzurumspor'umuzu ta 3. Lig'den Süper Lig'e çıkardık. 5 yıl önce kulübümüzün haciz problemlerini çözerek yılmadan, yorulmadan mücadele ettik. Takımımızın maddi ve manevi her daim yanındayız. Kötü maç yönetimi, bilerek veya bilmeyerek yapılan hatalardan ötürü puanlar kaybettik. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah ligde kalacağız" dedi. Erzurumspor'un vefakar bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, "Büyük bir camiaya sahibiz. Taraftarlarımız hakikaten canla başla soğuk hava, boran, tipi, kar, yağmur, çamur demeden takımımıza omuz verdi. İnanıyorum ki büyük bir camiaya sahip olan Erzurumspor inşallah seri galibiyetler elde ederek ligde bulunduğu konumdan sıyrılıp daha üst sıralara yükselecek. İnşallah Süper Lig'de kalıcı olacağız. Hakkımızı sonuna kadar var gücümüzle koruyacağız. Hep beraber daha güzel günlere ulaşacağız" diye konuştu.



"Takımımızın ve başkanımızın her daim yanındayız"



Erzurumspor'un taraftar dernekleri de, şu değerlendirmede bulundu: "Takımımızın iyi gününde de kötü gününde de yanındayız. Bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz, takımımızın her daim yanındayız. Biz ilk kez takımımıza bu denli sahip çıkan bir Belediye Başkanı gördük. O konuda da size minnettarız Allah razı olsun sizden. Sizleri eleştirenler önce gitsin kulübü bir dolaşsın ekonomik yapıyı görsünler. Deplasmanlara sizin vasıtanızla sorunsuz bir şekilde bütün taraftar grubu arkadaşlarımızla birlikte gidiyoruz. Erzurumspor kapalıyken biz başka takımların maçlarını izlemeye gidiyorduk. 10 yıl bizim profesyonel takımımız yoktu. Allah razı olsun sizden 3 yılda Süper Lig'e çıkardınız. Erzurumspor'umuzun Başkan Mehmet Sekmen'e her daim ihtiyacı var." - ERZURUM

