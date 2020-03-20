Taraftar grubu meydanı temizledi, anıta dezenfeksiyon uyguladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taraftar grubu meydanı temizledi, anıta dezenfeksiyon uyguladı - Son Dakika

Taraftar grubu meydanı temizledi, anıta dezenfeksiyon uyguladı

6 saat önce

Antalya'da bir grup taraftar, Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı, anıtı da temizledi.

Antalya'da bir grup taraftar, Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı, anıtı da temizledi.

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleri, bir araya geldikleri Cumhuriyet Meydanı'nda maske, eldiven takıp, hortum, kova, fırça, çeşitli temizlik malzemeleriyle yerleri yıkadı.

Meydandaki anıtı üzerine çıkıp temizleyen taraftar grubu, ilgi çekti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yakındaki valilik binasından çıkıp, dezenfeksiyon çalışmalarına destek veren taraftarı yanlarına gelip kutladı.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor taraftarının gönüllü olarak temizlik yaptığını belirtti.

Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kararların harfiyen uygulandığını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Az temas, az seyahat, çok hijyen. Bunlara ve tüm kurallara uyarsak, bu süreci hep beraber en az zararla atlatmış olacağız. Her kurala harfiyen uyulması gerekiyor. Kimse 'şehir efsaneleri'ne inanmasın. Bizim söylediğimiz dışındakilere kimse itibar etmesin. Bu süreç çok şeffaf bir şekilde yönetiliyor."

Dernek başkanı Gürhan Güneyli ise Cumhuriyet Meydanı'ndan başlattıkları projelerini, evlerinden çıkamayan yaşlılara gıda, hijyen desteği, sağlık çalışanlarının ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayıp sürdürmeyi planladıkları kaydetti.

Taraftar grubu meydanı temizledi, anıta dezenfeksiyon uyguladı

Cumhuriyet Meydanı, Antalyaspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:57 Kaynak: AA

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