Taraftar grupları ve Kızılay'dan depremzedeler için yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taraftar grupları ve Kızılay'dan depremzedeler için yardım - Son Dakika

Taraftar grupları ve Kızılay'dan depremzedeler için yardım

6 saat önce

Samsunspor taraftar grupları ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı iş birliğinde Malatya ve Elazığ'a gönderilmek üzere yardım toplandı.

Taraftar grupları ve Kızılay'dan depremzedeler için yardım, System.String[]

Samsunspor taraftar grupları ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı iş birliğinde Malatya ve Elazığ'a gönderilmek üzere yardım toplandı.


Elazığ ve Malatya'yı etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak amacıyla tüm Samsunspor taraftar grupları bir araya gelerek yardım topladı. Topladıkları yardımı Samsunspor - Bugsaşspor maçı öncesi Kızılay görevlilerine teslim etti. Maç esnasında ve sonrasında girişlerde yardımları kabul eden Kızılay maç sonunda 3 araç dolusu yardım topladı. Toplanan yardım depremzedelere ulaştırılacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Uygun, "Bütün Samsunspor taraftar grupları bir araya geldiler. Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerimize battaniye, atkı, bere ve çeşitli malzemeler topladılar. Biz de Kızılay görevlileri olarak bugün bütün girişlerde yer alan görevlilerimizle bağışları kabul ettik. 3 araç dolusu yardım toplandı. Toplanan yardımları Elazığ'a göndereceğiz. İnşallah ülkemiz böyle bir dram yaşamasın isteriz" dedi. - SAMSUN

Samsunspor, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:20:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taraftar grupları ve Kızılay'dan depremzedeler için yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]