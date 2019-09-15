Son Dakika Haberleri: Taraftar gruplarından Diyarbakır annelerine destek
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Taraftar gruplarından Diyarbakır annelerine destek

18 dakika önce

Spor kulüplerinin taraftar grupları, yayımladıkları ortak bildiriyle çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır'daki il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek oldu.

Taraftar gruplarından Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

Spor kulüplerinin taraftar grupları, yayımladıkları ortak bildiriyle çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır'daki il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek oldu.

Galatasaray'ın "UltrAslan", Fenerbahçe'nin "Genç Fenerbahçeliler", Beşiktaş'ın ise "Çarşı" isimli taraftar grupları, sosyal medya hesaplarından "Taraftar gruplarının ortak bildirisi" başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, annelerin yanında olunduğu vurgulanarak, "Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için oturma eylemi yapan annelerimizin yanındayız. Bizler taraftar grupları olarak en kısa zamanda bu hasretin bitmesini, bu feryadın son bulmasını, anaların evlatlarıyla buluşmasını yürekten istiyoruz, kavuşma anını bekliyoruz ve artık analar ağlamasın diyoruz." denildi.

Siyaset üstü olan bu direnişin dalga dalga büyüyerek korku dağlarını yıkacağı belirtilen açıklamada, "Özgürlüğünü, eğitim hakkını dahası yaşam hakkını çocuklarımızın elinden alan terör örgütünün karşısında evlatları için nöbet tutan annelerimizin yanındayız. Ağlarsa analar ağlar, gerisi yalan ağlar." ifadelerine yer verildi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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