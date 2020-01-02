Taraftar gruplarından ortak açıklama: "Tarafımız Trabzonspor'un yanıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taraftar gruplarından ortak açıklama: 'Tarafımız Trabzonspor'un yanıdır' - Son Dakika

Taraftar gruplarından ortak açıklama: "Tarafımız Trabzonspor'un yanıdır"

6 saat önce

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan kriz ortamına yönelik taraftar gruplarından ortak açıklama geldi.

Taraftar gruplarından ortak açıklama:

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan kriz ortamına yönelik taraftar gruplarından ortak açıklama geldi. Açıklamada, "Bizim tarafımız her zaman Trabzonspor'un yanıdır" denildi.

Trabzonlu Gençler, Gurbetçi Gençler, Trabzonspor Taraftarlar Birliği, Çılgınlar, Farozlular, Vakfıkebirliler, Affetmezler ve El Nino tarafından yapılan ortak açıklamada, "Canımızdan çok sevdiğimiz, her şart ve koşulda başarısı için yağmur çamur demeden her türlü fedakarlığı gösterdiğimiz Trabzonspor'u kişisel çekişmeler, hesaplaşmalar ve siyasi hesapların ortasına çekenleri uyarıyoruz. Bizim tarafımız her zaman Trabzonspor'un yanıdır. Siz de Trabzonspor'un önünde, yanında ve tarafında olun" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor taraftarlarının yaptığı ortak açıklama şöyle:

"Camiamızın evladı, hem futbolcu olarak Trabzonsporumuzun formasını terleten hem de teknik direktör olarak Trabzonsporumuzun armasını yüceltmeye çalışan Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasından sonra belirli çevrelerin bu konuyu siyaset malzemesi yaptığını görüyoruz.

Fenerbahçeli olduğu görülen hesaplar tarafından üretilen ve başta Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile yönetimi olmak üzere, Bakanlarımızı da yıpratmayı hedefleyen bu yalan, iftira, hakaret ve hayal ürünü fitne senaryolarına karşı taraftarlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Burada camiamızın dışındaki kirli odakların istedikleri bellidir. Amaç hem siyasi olarak Trabzonsporumumuzu yıpratmak hem de Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile yönetimi arasında kavga çıkartmak ve Trabzonspor'un yalnız, güçsüz, savunmasız kalmasını sağlamaktır. Hayatını Bordo Mavili renkler üzerinden şekillendiren renktaşlarımızın hiçbirinin kabul etmeyeceği bu durum karşısında tekrar birlik çağrımızı yeniliyoruz; Tarafınız Trabzonspor'un yanı olsun, Trabzonsporumuzu güçsüz, yenik, yalnız ve savunmasız hale getirmek için uğraşanlara karşı bir olalım, birlik olalım.

Ünal Karama'ı ne kadar sevsek, saygı duysak ve başımızın tacı etsek de Trabzonspor Kulübü Başkanına karşı söylediği sözler maksadını aşmıştır. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi de bu durum karşında bir karar vermiştir. Yaşanan bu olay sonrasında Trabzonspor sevgisini hiçbir şekilde ölçmeyeceğimiz ve niyetinden şüphe duymayacağımız taraftarlarımızı tesislerin önüne götürmek taraf olmak demektir. Biz hiçbir zaman ne bir başkandan ne de bir teknik direktörden yana taraf olmadık, hep Trabzonspor'un tarafında olduk. Kalbi tertemiz Trabzonspor sevgisiyle dolu genç taraftarlarımızın sağ duyulu düşününce Trabzonsporumuzun yanında taraf ve taraftar olacaklarından eminiz. Bugün gördüğümüz 'Maç olsa da Trabzonspor'a sövsek', 'Trabzonspor maç kaybetse de gülsek', 'Hoca açıklansa da küfretsek' gibi düşüncelere sahip insanların bir an önce içinde bulundukları durumdan kurtulup Trabzonspor'un tarafında olacaklarına inanıyoruz.

Trabzonspor'dan onlarca teknik direktör, yüzlerce futbolcu ayrılmıştır. Sonsuza dek kalacak olan ve sonsuza dek seveceğimiz tek şey Trabzonspor'un kendisidir. O yüzdendir ki; rahmetli kaptanımız Dozer Cemil'in anısına yapılan ve sezonun ilk yarısını 3. sırada bitiren, özlemini duyduğumuz şampiyonluğa adım adım yaklaşan Trabzonsporumuzun etrafında kenetlenelim. Başka Trabzonspor yok."

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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