Son Dakika Haberleri: Taraftar, Gümüşhanespor başkanlığına aday oldu
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Taraftar, Gümüşhanespor başkanlığına aday oldu

21 dakika önce

TFF 2'nci lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da İhsan Faruk Kaya adlı taraftar, kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı.

Taraftar, Gümüşhanespor başkanlığına aday oldu, System.String[]
TFF 2'nci lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da İhsan Faruk Kaya adlı taraftar, kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı.
Gümüşhanespor'da Başkan Kurban Karagöz'ün istifasının ardından gerçekleşen kongrede aday çıkmaması üzerine, kulübün taraftarlarından İhsan Faruk Kaya, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Kaya, sosyal medyasından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Gümüşhanespor'da gelecek sezon için devam eden belirsizliğe taraftarlar 'dur' demek istiyor. Gelecek sezon için hala başkanlık için somut bir aday çıkmaması kırmızı-beyazlı ekibe gönül verenlerin canını sıkmaya devam ediyor. Bu süreç birçok Gümüşhanespor sevdalısını üzdüğü gibi beni de üzmektedir. Köşemize çekilip ağlamak ve Gümüşhanespor'umuzun yok oluşunu seyretmeyi içimize sindiremediğimden, sorumluluk alarak Gümüşhanespor Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum."


- Şhane
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:48 Kaynak: DHA
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