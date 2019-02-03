Taraftar ile Polis Arasında Kısa Süreli Arbede
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Antakya'da oynanan Hatayspor-Denizlispor müsabakası sonunda taraftarlar ile polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Antakya
'da oynanan Hatayspor- Denizlispor
müsabakası sonunda taraftarlar ile polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Maç sırasında Hataysporlu taraftarla, Denizlisporlu oyuncular arasında yaşanan sözlü sataşma, yerini saha dışarısında arbedeye bıraktı. Denizlisporlu futbolcu ve taraftar kafilesini protesto etmek isteyen Hataysporlu taraftarlara polis izin vermedi. Daha sonra devreye giren çevik kuvvet ekipleri taraftarları stat çevresinden uzaklaştırdı. Alanda bulunan bazı taraftarların da arkadaşlarını uyararak alandan uzaklaşmalarıyla olay büyümeden kapandı.
Yaya ve araç trafiğine kapatılan stat çevresi Denizlisporlu futbolcu ve taraftar kafilesinin stattan ayrılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Denizlispor kafilesi yoğun güvenlik önlemi altında Hatay'dan ayrıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:45 Kaynak: İHA
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