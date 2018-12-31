Taraftar Kavgasında 17 Yaşındaki Gencin Öldürülmesi

Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.

Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.



Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na getirilen Yücel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Yücel'in cenazesinin, Küçükköy Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.



Kulüplerin Bayrampaşa'daki statta oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Yücel, stat yakınında rakip takımın taraftarlarıyla karşılaşmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan genç taraftar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



İptal edilen maçtan taraftarlar, tek tek polis gözetiminde dışarı alınırken, olayla ilgili çok sayıda taraftar gözaltına alınmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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