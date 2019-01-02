Taraftar Kavgasında 17 Yaşındaki Gencin Öldürülmesi
1 saat önce
Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 30 Aralık
2018'de Bayrampaşa
'daki statta kulüplerin oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Yücel'in rakip takımın taraftarlarıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Olayda bıçağı kullandığı öne sürelen Can Z'nin emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli ile Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği
'nde işlemleri tamamlanan yaşı küçük 3 şüpheli de Çağlayan Adliyesi
'ne sevk edildi.
Olay
Kulüplerin Bayrampaşa'daki statta oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Yücel, stat yakınında rakip takımın taraftarlarıyla karşılaşmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan genç taraftar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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