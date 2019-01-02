Taraftar Kavgasında Öldürülen Gençle İlgili 7 Tutuklama
1 saat önce
Taraftar kavgasında öldürülen gençle ilgili 7 tutuklamaİSTANBUL - Yıldırım Bosnaspor ve Küçüköyspor futbol takımları arasındaki müsabaka öncesinde iki takım taraftarları arasında meydana gelen olayda Muhammet Yücel'in öldürülmesiyle ilgili 7 kişi tutuklandı.
Taraftar kavgasında öldürülen gençle ilgili 7 tutuklama
İSTANBUL - Yıldırım Bosnaspor ve Küçüköyspor futbol takımları arasındaki müsabaka öncesinde iki takım taraftarları arasında meydana gelen olayda Muhammet Yücel'in öldürülmesiyle ilgili 7 kişi tutuklandı. Bayrampaşa
'da 30 aralık günü Yıldırım Bosnaspor ve Küçüköyspor futbol takımları arasındaki müsabaka öncesinde iki takım taraftarları arasında meydana gelen olayda Muhammet Yücel isimli genç bıçaklanarak öldürülmüştü. Gencin ölümüyle ilgili C. Z., E. D., N. A., M. B., S. B. ile yaşları küçük olan B. H. ve K. S. Ö. "Kasten öldürme, kasten yaralama ve 6222 SKM" suçlarından tutuklandı.
Olayla ilgili M. B., S. K., A. K., E. Y. ve E. S. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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