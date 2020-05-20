Taraftar olmasa bile sesi statta! - Son Dakika

Taraftar olmasa bile sesi statta!

İngiltere Premier Ligi kulüpleri 'Dönüş Projesi' ile yeniden sahaya inmek için planlama yaparken, dünden itibaren kulüplere gruplar halinde antrenman yapma izni verildi.

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İngiltere Premier Ligi kulüpleri 'Dönüş Projesi' ile yeniden sahaya inmek için planlama yaparken, dünden itibaren kulüplere gruplar halinde antrenman yapma izni verildi. Ligin planlanan başlama tarihi 12 Haziran ancak sürecin temmuzu bulması muhtemel. Kesin olan bir şey var ki; o da maçlar seyircisiz oynanacak. Yine de bunun taraftarları durduramayacağı, birçok kişinin stat çevresine geleceği düşünülürken, bundan endişe eden Manchester United Kulübü önceki gün bir açıklama yayımlayarak kısaca "Stat çevresine gelmeyin, maçı evinizden izleyin" mesajını verdi.


Taraftarsız maçların daha keyifli hale gelmesi içinse bir takım çalışmalar yapılıyor. The Telegraph'a göre teknoloji şirketleri stadyumlara 'yapay taraftar sesi' teknolojisini kurup, maçları böylece ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyor.


KULÜPLER DE iSTiYOR


Sky Sports ve BT sport gibi yayıncı kuruluşların bu teknolojiyi stadyumlarda kullanmak için lig yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtildi. Kulüplerin de müsabakaları 'antrenman maçı' havasından çıkaracak bu projeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.


'Bebeğimin sağlığı, birkaç sterlinden daha önemli'


PREMİER Lig'de kulüpler gruplar halinde antrenmanlara başlama planları yaparken Watford'lu Troy Deeney'den sürpriz bir çıkış geldi. Golcü oyuncu idmanlara çıkmak istemediğini dile getirdi: "Antrenmanlara katılmayacağımı söyledim. Bir anda virüs kapabilirim. Virüsü eve getirmek istemiyorum. Oğlum henüz 5 aylık ve nefes almada zorluk çekiyor. Onu daha fazla tehlikeye atmak istemiyorum. Kıyafetlerimi bile onlardan uzak tutmam gerekiyor. Babamı, büyük annem ve büyük babamı kaybettim. Hayatımda önemsediğim çok az insan kaldı. Bu benim kazanacağım birkaç sterlinden daha önemli."


Bekarlar kazan kaldırdı!


Avustralya Futbol Ligi (AFL) 11 Haziran'da sezonu yeniden başlatmaya hazırlanırken lig yönetimi normale dönme kurallarını da açıkladı. Kurallardan biri de oyuncuların ikinci bir emre kadar evlerine aile üyeleri veya yakın arkadaşları dışında başkasını misafir etmesini yasaklıyor. Ziyaretçi profilinin tam belirtilmemesi özellikle bekar oyuncuların canını sıkmış durumda. Melbourne Demons oyuncusu Jake Lever "Hadi benim bir karım ve bebeğim var, şanslıyım ancak bekarların bu kuraldan memnun olmadığını biliyorum" dedi. Collingwood Magpies Başkanı Eddie McGuire ise "Oyuncular biraz sakin olmalı, öyle önüne geleni evlerine almamalılar" diye konuştu.


Dönüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 07:46 

Son Dakika Spor Taraftar olmasa bile sesi statta! - Son Dakika Spor
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