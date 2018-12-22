Son Dakika Haberleri: Taraftar Önce Alkışladı, Sonra Protesto Etti

Taraftar Önce Alkışladı, Sonra Protesto Etti

43 dakika önce

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya farklı yenilmesinin ardından maç sonu taraftarlar önce alkışladı, ardından protesto etti.

Taraftar Önce Alkışladı, Sonra Protesto Etti, System.String[]
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya farklı yenilmesinin ardından maç sonu taraftarlar önce alkışladı, ardından protesto etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak ilk yarıyı mağlubiyetle kapattı. Maçın ardından siyah-beyazlı futbolcular tribünlere gitti. Beşiktaşlı taraftarlar önce takımı alkışladı. Ardından protestoda bulunarak, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratları yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:16 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Kasımpaşa, Spor
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