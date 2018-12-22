Taraftar Önce Alkışladı, Sonra Protesto Etti
43 dakika önce
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya farklı yenilmesinin ardından maç sonu taraftarlar önce alkışladı, ardından protesto etti.
Beşiktaş
'ın Kasımpaşa
'ya farklı yenilmesinin ardından maç sonu taraftarlar önce alkışladı, ardından protesto etti.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak ilk yarıyı mağlubiyetle kapattı. Maçın ardından siyah-beyazlı futbolcular tribünlere gitti. Beşiktaşlı taraftarlar önce takımı alkışladı. Ardından protestoda bulunarak, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratları yaptı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:16 Kaynak: İHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Sompo Japan: 95 - Banvit: 75
Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu
Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1