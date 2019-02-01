Taraftar, Stat Çıkışında Sarri'ye Patladı!

Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, Bournemouth deplasmanından 4-0'lık hezimetle ayrıldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, Bournemouth deplasmanından 4-0'lık hezimetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Chelsea menajeri Maurizio Sarri ile bir taraftar arasında geçen diyalog ise Ada'da gündem yarattı



Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bournemouth'la karşılaşan Chelsea, mücadeleden 4-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.







Mücadele sonrasında ise Chelsea'nin İtalyan menajeri Maurizio Sarri ile bir taraftar arasında geçen diyalog Ada'da gündem yarattı.



Vitality Stadyumu'nun dışında bekleyen öfkeli bir Chelsea taraftarı, Sarri'yi durdurarak İtalyan hocadan hesap sordu.



Chelsea'nin performansını iğrenç bulduğunu belirten taraftar, 60 yaşındaki menajere hayatının en kötü Chelsea'sini izlediğini söyledi.



Sarri ise bu eleştirileri kabul ettiğini söyleyerek taraftardan özür diledi.

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