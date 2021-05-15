Taraftara 55'inci yıl hediyesi - Son Dakika

Taraftara 55'inci yıl hediyesi

15.05.2021 10:45
Taraftara 55'inci yıl hediyesi, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalyaspor taraftarları için oluşturacağı lokalin inşaatı devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalyaspor taraftarları için oluşturacağı lokalin inşaatı devam ediyor. Temelini Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın attığı lokal, takımın maçlarını oynadığı stadyumun hemen yan tarafına yapılıyor.

Pandemi dolayısıyla maçlarını seyircisiz oynayan Antalyaspor'u her koşulda destekleyen taraftarı için Muratpaşa Belediyesi'nin nisan ayında temelini attığı lokal inşaatı devam ediyor. Bu yıl kuruluşunun 55'inci yılını kutlayan kırmızı beyazlı takımın taraftar lokali, 120 metrekarelik alanda tek kat olarak projelendirildi. İnşaatını Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği lokal, takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu'nun yanı başında yer alıyor.

Lokalin stadyumla birleşik bir ünite olacağını belirten Başkan Uysal, "Umarım gelecek yıl Antalyaspor'umuz taraftarıyla yeniden buluşur ve nice zaferleri statta hep beraber kutlarız. Lokalimiz şimdiden taraftarlarımıza hayırlı olsun" dedi. Başkan Uysal, ayrıca, Antalyaspor'a, 18 Mayıs'ta oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar diledi. - ANTALYA

Taraftara 55'inci yıl hediyesi
Taraftara 55'inci yıl hediyesi
Taraftara 55'inci yıl hediyesi

Antalyaspor, Ümit Uysal, Muratpaşa, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taraftara 55'inci yıl hediyesi - Son Dakika Spor


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