Son Dakika Haberleri: Taraftardan Adil Gevrek'i duygulandıran sürpriz!
Son Dakika Spor Taraftardan Adil Gevrek'i duygulandıran sürpriz! - Son Dakika Spor

Taraftardan Adil Gevrek'i duygulandıran sürpriz!

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığında 6. senesini geride bırakmaya hazırlanan Gevrek, taraftarların sürpriz karşılama töreni karşısında duygusal anlar yaşadı.

Taraftardan Adil Gevrek'i duygulandıran sürpriz!, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığında 6. senesini geride bırakmaya hazırlanan Gevrek, taraftarların sürpriz karşılama töreni karşısında duygusal anlar yaşadı. Erhaç Havaalanı'na giden yaklaşık 100 dolayındaki taraftar, Gevrek'e sevgi gösterilerinde bulundu.


Oluşan tablo karşısında duygulandığı gözlenen Adil Gevrek, yaptığı konuşmada, "Siz bizim her zaman en büyük gücümüz oldunuz. Elde ettiğimiz her başarı, kat ettiğimiz her mesafe sizin sayenizdedir. Bugün buradaki sürpriziniz beni oldukça mutlu etti. Eğer yaptıklarımızla Malatyalıların gönlüne bir nebze olsun girebildiysek ne mutlu bize" dedi.


Kaya: "Başkanımız güzel işler yaptı"


Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise Başkan Gevrek'e yaşattığı başarılardan başarılardan dolayı teşekkür ederek, "Bizler taraftar olarak Malatya futbolu için taş üstüne taş koyan herkese minnetimizi yeri geldiğinde belli ederiz. Adil başkanımız hakikaten güzel işler yaptı. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah başarılarımız katlanarak devam eder. Başkanımızın söylediği gibi eğer Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa bu neden Yeni Malatyaspor olmasın" diye konuştu.

Malatyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:44 
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