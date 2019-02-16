Son Dakika Haberleri: Taraftardan Aykut Kocaman'a Çiçek

Taraftardan Aykut Kocaman'a Çiçek

1 saat önce

Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'a müsabaka öncesinde çiçek verdi.

Taraftardan Aykut Kocaman'a Çiçek, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'a müsabaka öncesinde çiçek verdi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a sevgi gösterisinde bulundu.. Seremoni öncesinde yedek kulübesi arkasındaki taraftarlar tarafından tribüne çağrılan Kocaman'a bir grup taraftar çiçek verdi. Tecrübeli hoca, taraftarın bu jestine teşekkür ederek cevap verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:58 Kaynak: İHA

Konyaspor, Fenerbahçe, Aykut Kocaman, Spor
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