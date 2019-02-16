Taraftardan Aykut Kocaman'a Çiçek
1 saat önce
Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman'a müsabaka öncesinde çiçek verdi.
Fenerbahçeli taraftarlar Aykut Kocaman
'a müsabaka öncesinde çiçek verdi.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor
arasında oynanan karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a sevgi gösterisinde bulundu.. Seremoni öncesinde yedek kulübesi arkasındaki taraftarlar tarafından tribüne çağrılan Kocaman'a bir grup taraftar çiçek verdi. Tecrübeli hoca, taraftarın bu jestine teşekkür ederek cevap verdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:58 Kaynak: İHA
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