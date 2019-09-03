Son Dakika Haberleri: Taraftardan başkan Gevrek'e yanındayız mesajı
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Taraftardan başkan Gevrek'e yanındayız mesajı

3 saat önce

Kaplan 44 Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Kapusuz, Btc Turk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor karşılaşması sonrasında yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yaparak, "Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in sonuna kadar yanındayız. Yeni Malatyaspor sahipsiz değildir" dedi.

Taraftardan başkan Gevrek'e yanındayız mesajı, System.String[]

Kaplan 44 Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Kapusuz, Btc Turk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor karşılaşması sonrasında yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yaparak, "Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in sonuna kadar yanındayız. Yeni Malatyaspor sahipsiz değildir" dedi.


Yaşananların birileri tarafından provokasyon amaçlı yapıldığını belirten başkan Kapusuz açıklamasında şu görüşlere yer verdi:


"Yeni Malatyaspor - Alanyaspor karşılaşması sonrasında herkesin ortak paydası olan Yeni Malatyaspor'un yanında olması gerekirken yaşanan gerginlik maalesef Malatya'ya ve Malatya'mıza yakışmamıştır.


Özellikle devlet terbiyesi almış Malatya'nın en önemli kurumlarından birinde genel müdürlük yapmış, hatta belediye başkanlığı için girişimlerde bulunmuş bir zatın maçı hiç izlememiş gibi Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'e sözlü olarak yapmış olduğu saldırıyı Kaplan 44 Taraftarlar Derneği olarak kınıyor, başkanımızın yanında olduğumuzu haykırarak dile getiriyoruz.


Bir spor programcısının işi maç bitiminde teknik adamların basın toplantısına katılmak ve orada gerekiyorsa maçın gidişatına ilişkin sorular sormaktır. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor programcısının işi provokasyon yapmak değildir. Son dönemlerde malum kanalın Malatya'nın büyük kurumlarından birinde genel müdürlük yapmış, ardından belediye başkanlıkları yapmış bir isim tarafından alınması yine aynı kurumda halef selef ilişkisinden yola çıkarsak, selefin yaptığı kışkırtmalarla malum kanalın spor programcısının gözü önünde yaşanması akıllara soru işaretleri getirmektedir.


Seçimle gelen insanlar seçimle gider diyor, yaşanan tatsız olayların Malatya'mıza ve Malatyasporumuza sıkıntı yaşatmamasını umuyoruz." - MALATYA

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
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