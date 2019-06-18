Taraftardan dev bayrak
19 dakika önce
Türkeli ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı, takımlarının 22. şampiyonluğuna özel dev bayrak astılar.
Türkeli
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
ilçesinde yaşayan Galatasaray
taraftarı, takımlarının 22. şampiyonluğuna özel dev bayrak astılar.
Türkeli ilçesinde, Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna özel belediye meydanına astığı dev bayrak ilgi çekiyor. "Herkes rütbesini bilecek" sözüyle dikkat çeken dev bayrakta, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
'in de fotoğrafı yer alıyor. 8 metrelik dev bayrağı gören taraftarlar, bayrakla birlikte anı fotoğrafı çekerek sosyal paylaşım sayfalarında paylaştılar. - SİNOP
Danny Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro istedi!
Galatasaray Banega transferini bitirdi! İşte oyuncunun maliyeti
Galatasaray ile adı anılan Banega için Monchi'den açıklama
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Ever Banega açıklaması!