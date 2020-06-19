Taraftardan 'Hatıra bileti 'ne yoğun talep - Son Dakika

Taraftardan 'Hatıra bileti 'ne yoğun talep

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle ülke genelinde lig maçlarını seyircisiz devam ederken, Eskişehirspor Kulübü tarafından basılan 'Hatıra bileti' taraftarlarını mutlu etti.

Taraftardan 'Hatıra bileti 'ne yoğun talep, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle ülke genelinde lig maçlarını seyircisiz devam ederken, Eskişehir spor Kulübü tarafından basılan 'Hatıra bileti' taraftarlarını mutlu etti.


Korona virüs bilançosu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki spor sektörüne de vurdu. 11 Mart tarihinde Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görülmesinin ardından durdurulan maçlar yeniden seyircisiz oynanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda "sporcu sağlığı" her şeyin önünde tutularak devam eden maçlara katılamayan taraftarlar ise ölümcül virüsün dünyadan biran önce yok olmasıyla beraber tribünlere dönebilmek için gün sayıyorlar. Ancak taraftarlar bu zor günlerde de bulduğu her fırsatta kulübün yanında olmaya devam ediyor.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Ligde oynayan Eskişehirspor, seyircisiz oylanacak maçlarda da Eskişehirspor kulübüne destek olabilmek adına taraftarlara 'Seyircisiz Hatıra Bileti' sundu. Eskişehirliler ise basılan bu bilete yoğun talep gösteriyor. Yarın Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda Eskişehirspor'un, Erzurumspor'a karşı oynayacak maç için basılan bileti alabilmek için futbol sevenler, şehrinde belli noktalarda açılan stantlara geliyor. Seyircisiz oynanacak maçı adına basılan bin adet biletin tanesi 25 liraya satılıyor. Bu biletlerden elde edecek tüm paralarla Eskişehirspor'a destek sağlanacağı belirtildi.


Açılan stantta bilet satıcısı olarak bulunan Hakan Üresin konu ile ilgili konuştu. Üresin, "Yılların Eskişehirspor taraftarıyım. Eskişehirspor için iyi şeyler yapma peşindeyiz. Gidemediğimiz deplasman için bu defa ilk kez deplasman bileti basıldı. O biletleri satma peşindeyiz. Karınca kararınca kulübe destek olmaya çalışıyoruz. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Sağ olsun vatandaşların talebi de çok güzel. Eskişehirliler de bu zor günlerde Eskişehirspor'u yalnız bırakmadı. Sabahtan sattığımız biletler beklediğimizin üstünde. Maç yarın oynanacak için aslında yarın da biletini satmayı planlıyorduk. Ancak yarın sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün oldukça çaba göstererek gün sonuna kadar satışlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.


"Hangi ligde olduğunun bir önemi yok, sokakta oyansa bile kaldırımda destek veririz"


Taraftarlardan Bahadır Turgut, her zaman Eskişehirspor'un yanında olduğu dile getirerek, "Şehrimin kulübüne destek olmak için bilet aldım. Hepimizin içinde olduğu bu zor günlerde de oynanan maçlarda bedenen yanlarına olamazsak da ruhen yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Sanrım en ufak da olsa Eskişehirspor'a katlı olacaktır. Buraya geldik, benim gibi birçok futbol seven de geldi ve biletlerini aldılar. Maçı ekran başında izleriz, ancak biz Eskişehirliler olarak her zaman onların yanında olduğumunuz unutmasınlar. Hangi ligde olduğunun bir önemi yok. Biz onları seviyoruz. Sokakta oyansa bile kaldırımda destek veririz" diye anlattı.


Öte yandan, ilerleyen zamanlarda da Eskişehirspor'un oynayacak tüm maçlarda kulübe bir katkı sunmak için bilet basılacağı bildirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Koronavirüs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taraftardan 'Hatıra bileti 'ne yoğun talep - Son Dakika Spor
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