Son Dakika Haberleri: Taraftardan Şenol Güneş'e Tepki

Taraftardan Şenol Güneş'e Tepki

53 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile kendi sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'e siyah beyazlı bir taraftar tepki gösterdi.

Taraftardan Şenol Güneş'e Tepki, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile kendi sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'e siyah beyazlı bir taraftar tepki gösterdi.

Müsabakanın ardından takımla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne dönen Güneş, tesislerden arabasıyla ayrılırken taraftarın tepkisine maruz kaldı. Siyah beyazlı bir taraftar Güneş'e, "Fenerbahçe'den korkulmaz" derken, deneyimli çalıştırıcı, "Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun" şeklinde yanıt verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:41 Kaynak: DHA

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